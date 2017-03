Em jogo-treino, Coritiba testa reforços e recuperados

Alan Santos: recuperado de lesão e presente em jogo-treino (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba realizou um jogo-treino nessa segunda-feira (dia 6) no CT da Graciosa. Atuaram jogadores que não foram titulares no jogo com o Prudentópolis, no último sábado. As principais novidades nesse trabalho foram as presenças do volante Alan Santos e do meia Yan, ambos recuperados de lesões. Dois reforços que ainda não estrearam também participaram: o meia Daniel (ex-São Paulo e Botafogo) e o lateral-esquerdo William Matheus (ex-Fluminense e Toulouse-FRA).

Na primeira parte do jogo-treino, o Coritiba teve a seguinte formação: Bruno Brígido; Dodô, Márcio, Geovane e William Matheus; Edinho, Tiago Real e Ruy; Neto Berola, Iago e Filigrana.

Depois, na segunda parte, a equipe foi formada dessa maneira: William Menezes; Dodô, Geovane, Márcio e Henrique; Fabrício, Alan Santos, Yan, Kady e Daniel; Filigrana.

O Coritiba volta a jogar no sábado, no Couto Pereira, contra o J.Malucelli, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense.

No último sábado, o técnico Pachequinho usou o seguinte time titular contra o Prudentópolis: Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Walisson Maia e Carlinhos; Jonas, Thiago Lopes e Anderson; Henrique Almeida, Kleber e Rildo.

O zagueiro Juninho segue em recuperação no departamento médico.