Ação do Theatro Municipal permite que público registre 'bis' de espetáculo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação da Secretaria Municipal da Cultura e do Theatro Municipal quer abrir espaço para que o público registre trechos de espetáculos. Como de praxe em teatros e salas de concertos, o Municipal não permitia que fotos ou gravações fossem feitas durante as apresentações. Agora, com o #BisNoMunicipal, haverá um momento após as apresentações em que os músicos repetirão trechos do espetáculo para que o público possa fotografar, filmar e compartilhar o conteúdo nas redes sociais. A estreia da ação foi neste domingo (5), quando a orquestra da casa, regida por Roberto Minczuk, homenageou os 130 anos de nascimento de Heitor Villa-Lobos. O maestro foi um dos entusiastas da novidade, tendo tirado diversas selfies com músicos do corpo artístico e com os solistas convidados.