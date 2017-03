Após 'revival', 'Gilmore Girls' pode ganhar novos episódios na Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após repercutir com o lançamento de seu revival na Netflix em 2016, "Gilmore Girls" pode ganhar mais uma continuação produzida pela empresa de vídeos sob demanda. O diretor de conteúdos da Netflix, Ted Sarandos, afirmou à agência britânica Press Association, que já teve conversas introdutórias com os produtores da série, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, sobre uma possível nova temporada. Sarandos disse compreender a expectativa dos fãs, dizendo que a "a pior coisa é esperar alguns anos para a sua série favorita retornar e se decepcionar". Mesmo assim, segundo o diretor, Sherman e Palladino entregaram o que prometeram, deixando o público ansioso por mais. OITAVA TEMPORADA Em novembro, a Netflix lançou quatro episódios de 90 minutos em especial da série intitulado "Gilmore Girls: A Year in the Life". Cada capítulo passou em uma temporada do ano e retomou, após dez anos, a história da mãe solteira Lorelai e sua filha Rory.