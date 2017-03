SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora Lionsgate anunciou uma turnê de "La La Land in Concert: A Live-to-Film Celebration", um show inspirado no musical de Damien Chazelle. A divulgação foi feita uma semana após o filme vencer seis estatuetas do Oscar, entre elas as de melhor direção (Chazelle), atriz (Emma Stone) e canção original ("City of Stars", música de Justin Hurwitz com letras de Benj Pasek e Justin Paul), mas perder o prêmio de melhor filme (numa entrega com gafe inédita da Academia ) para "Moonlight". A turnê "in concert" de "La La Land" irá começar nos dias 26 e 27 de maio no Hollywood Bowl, em Los Angeles. Não deve ter, porém, participação dos astros do filme, Emma Stone e Ryan Goslin. Terá uma orquestra sinfônica composta de dez músicos acompanhada de um coral e de um conjunto de jazz. A regência será do próprio Justin Hurwitz. As vozes gravadas de Stone e Goslin (além da de John Legend, que integra o elenco do filme) devem ser executadas junto com a orquestração ao vivo. Depois de Los Angeles, a turnê segue para outras cidades americanas (entre elas Atlanta, Seattle, Portland, San Diego, San Antonio, Dallas, Indianapolis, Nashville, Milwaukee, Minneapolis, Denver, e Washington) e para Reino Unido, Canadá, México, Itália, Turquia e Suíça. O Brasil não está previsto entre os destinos.