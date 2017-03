Moro discute com advogado de Palocci em audiência

Do final do ano para cá, o clima tem sido de tensão em boa parte das audiências da Lava Jato em Curitiba. O juiz Sérgio Moro e a defesa do ex-presidente Lula já protagonizaram inúmeras discussões, muitas delas, acaloradas. Mas, nesta segunda-feira, o bate-boca foi com o advogado do ex-ministro Antônio Palocci, José Roberto Batochio, que estava em São Paulo.

