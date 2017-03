Nas águas da paz, das curas e da tranquilidade

Piscinas com águas termais, belas paisagens, muita tranquilidade: beba dessas fontes (foto: Divulgação)

Para muitos, as estações de águas termais são lugares antiquados, onde se reúnem pessoas idosas. Para outros tantos, elas representam os poucos lugares onde a violência gratuita e diária ainda não chegou. Lugares de muita história, que no passado representaram no Brasil o que foi a Riviera Francesa: ponto de encontro de personalidades, presidentes, magnatas, onde encontravam bem estar, a possibilidade de esquecer do mundo conturbado e ainda aparecer junto à alta sociedade.

Hoje as estações de água são mais democráticas, procuradas por casais em lua-de-mel e famílias, algumas já com tradição na região há várias gerações. Claro que antes havia o chamariz do cassino, dos shows com grandes nomes dos palcos e da música, e tudo era regado não apenas com as águas medicinais, mas também com muita champagne e uísque, muito desfile de moda, muita elegância.



Águas termais costumam ter balneários e hotéis luxuosos, como o de Budapeste. Mas o Brasil mantém lembranças do luxo do passado, em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco





Veja o roteiro das águas e escolha seu próximo destino de bem estar:

Passa Quatro (Minas Gerais) – Foi em Passa Quatro que Juscelino Kubitschek começou sua carreira política, como capitão médico da polícia mineira durante a Revolução Constitucionalista. Apenas na década de 40 a cidade ficou conhecida pelo poder medicinal de suas fontes, uma delas dentro do Hotel Recanto das Hortências. Os turistas aproveitavam de lagos, passeios a cavalo, faziam cooper e usavam quadras esportivas, curtindo a paisagem sempre bonita. Encrustrada no ponto mais alto da Serra da Mantiqueira, foi considerada em 1824 pelo naturalista suíço Saint Hilaire como o pedaço mais bonito de Minas Gerais.

Águas de Lindoia, São Paulo - A estância hidromineral mais famosa do Brasil tem balneário bem equipado, piscinas e vários tipos de tratamentos. O hotel mais antigo da cidade, o Glória, foi fundado em 1954. As águas das piscinas vêm direto da fonte e o balneário é para todos. A cidade tem belos parques, lagos e um comércio de artesanato variado, além de confecções em malhas de lã.

Caxambu, Minas Gerais – Foram hóspedes da cidade das águas Getúlio Vargas, Médici e Tancredo Neves e até Fernando Henrique Cardoso. O hotel mais antigo, Hotel Glória, fundado em 1927, foi o maior da cidade, ocupando um quarteirão inteiro em frente do Parque das Águas. Balneário próprio sempre ofereceu saunas, ducha escocesa e hidromassagem, piscinas, boate, cinema, ginásio e opção para refeições balanceadas.

Paraíba do Sul, Rio de Janeiro - Uma antiga fazenda de café foi transformada em hotel na década de 30, combinando estância hidromineral e vida de fazenda. Sempre foi a preferida da criançada, que podiam ordenhar vacas, passear em carro de boi e fazer aulas de equitação. Colônia de férias foram organizadas nos meses de julho e janeiro. Para adultos, cavalgadas noturnas pelos vales de Paraíba do Sul. Para todos, montain bike e para quem prefere não fazer nada e depois descansar, o Parque das Águas Salutaris, com fontes indicadas para tratamento de problemas gástricos, renais e artríticos.

Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul – Na época do “Petróleo é Nosso”, a Petrobrás iniciou perfurações do solo no norte do Rio Grande do Sul. Petróleo mesmo não apareceu. Em compensação, surgiram águas sulforosas na fonte. A cidade não possui muitos atrativos turísticos, mas tem o balneário, o início do rio Uruguai, cujo início é marcado pela Ponte Metálica.

Monte Alegre do Sul, São Paulo - Monte Alegre do Sul é uma pequena cidade localizada a 130 quilômetros de São Paulo. As águas radioativas não fazem tanto sucesso como as águas da vizinha Serra Negra, mas o sossego e as cachoeiras formadas pelo rio Camanducaia sempre são um convite para caminhadas ecológicas. A hospedagem pode ser feita em chalés de hotel, que oferece piscina aquecida, sauna, quadra poliesportiva.

Mossoro, Rio Grande do Norte – Mossoró teve mais sorte do que Marcelino Ramos: os poços perfurados em 1979 para abastecer o Hotel Thermas de Mossoró de água, acabaram encontrando petróleo. Junto vieram as águas minerais que atingem até 54 graus centígrados. As águas abastecem as piscinas, oferecendo banhos quentes para ninguém botar defeito.

Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina – O hotel Plaza Caldas da Imperatriz considera que suas águas ficam em segundo lugar como as melhores no mundo. O primeiro lugar seria para Vichy, na França. Uma das lendas mais difundidas é que afirma que a Imperatriz Dona Tereza Cristina e seu marido D.Pedro II, depois de passarem uma temporada no hotel da época, viram nascer nove meses depois a filha, princesa Isabel. Os turistas de hoje continuam tendo temporadas de rei, usufruindo da estrutura de lazer do resot, das piscinas de águas termais, do Spa e da boa gastronomia.

Caldas Novas, Goiás - Caldas Novas, em Goiás, é considerado o maior manancial hidrotermal do mundo. Suas inúmeras fontes brotam do solo com temperaturas que vão de 15 a 47 graus centígrados. Os hotéis têm parque aquático com o maior toboágua da região, piscinas naturais, um rio de correnteza artificial, abastecido com as águas quentes da região.

Araxá, Minas Gerais - No Grande Hotel de Araxá, Getúlio Vargas passava suas férias. E no antigo Hotel Rádio, Santos Dumont fazia temporadas. Claro que o turista vai encontrar piscinas, hotéis com chalés, centro de revitalização com saunas, hidromassagem e sala de musculação. A tradicional culinária mineira é uma das atrações locais.

Garanhuns, Pernambuco –No interior de Pernambuco, Garanhuns é sempre uma surpresa. Esqueça a idéia de que a comida típica será sempre carne-de-sol. Nada contra ela, muito pelo contrário. Mas Garanhuns é considerada a Suíça brasileira, onde os pernambucanos buscam um pouco de frio, comem fondue de queijo e carne, bebem chocolate quente. Porque, no alto da serra, os termômetros ficam em média a 19 graus. O hotel da pitoresca cidades mais procurado, sempre foi o Tavares Correia, onde se hospedava Lula. No centro da cidade, perto do balneário, o hotel tem minizoológico, cavalos, charretes, piscinas térmicas, sauna. Garanhuns tem um folclore de fama internacional. E cultiva videiras, para fazer seu próprio vinho.

Então, beba dessas águas, relaxe em Garanhuns, curta o luxo de antigos hotéis que fizeram sucesso no passado nas várias regiões do Brasil, encontre a história. Você merece um descanso.