Cabaret especial do dia da Mulher

A performer Miss G, referência no burlesco do Brasil (foto: Divulgação)

Na noite que já está virando tradição no show business curitibano, Tony Cristal oferece ao seu público um cabaret repleto de atrações que vão muito além da comédia e inclusive com elenco que muda a cada apresentação.



Na próxima terça-feira (07/03) serão sete atrações: um stand up sobre relacionamentos com o ator, músico e humorista Richard Rebelo que apresenta um personagem em homenagem ao dia da Mulher; um musical com Projeto Broadway trazendo um número musical adaptado para a mulher brasileira. O Cabaret Vira Lata abre espaço para o duo acrobático cômico Cris and Robinson, com um número de equilibrismo corporal surpreendente e engraçado. Já a família do Cabaret - Soraya Farofa, continua seduzindo e assustando os clientes com as suas coreografias e seu excesso de maquiagem, em um dueto hilariante com Tony Cristal, dono do cabaret e mestre de cerimônias muito peculiar. A apresentação ainda traz a estreia de Eriberto, substituindo seu primo Erivelto. Mas a grande atração da noite é a exibição sensual de burlesco de Miss G, performer de renome internacional.



O Cabaret Vira Lata em todas as edições traz números de burlesco, no dia 7 de março, a grande atração desta edição especial do Dia da Mulher é a performer Miss G (Giorgia Conceição) — uma referência no burlesco do Brasil, além de já ter passado pelos palcos de Berlim, Vienna, Kyoto e New York, Rio e São Paulo. Também já participou de novelas e minisséries, como em Ligações Perigosas (2015, Globo), onde aparecia dançando com uma cobra Python. É curadora do maior festival do gênero do país, o YNTB,Yes, Nós Temos Burlesco!, Miss G já trouxe ao Brasil estrelas como Dirty Martini, Indigo Blue, Julie Atlas Muz. Seu filme Burla, que conta um pouco sobre o universo burlesco por trás do glamour e figurinos, será lançado em maio, na abertura do Festival YNTB.

SERVIÇO:

O quê: Cabaret Vira Lata

Quando: Hoje a partir das 21 horas

Onde: Curitiba Comedy Club - R. Mateus Leme, 2467

Quanto: R$25

Reservas: pelo 41 3018-0474 ou whatsApp 41 98794-2954