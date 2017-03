Ex-Coritiba, zagueiro marca primeiro gol no futebol europeu

Luccas Claro, ao centro, comemora gol pelo Genclerbirligi (foto: Divulgação/Genclerbirligi)

O zagueiro Luccas Claro, 25 anos, não precisou de muito tempo para marcar seu primeiro gol no futebol europeu. Nessa segunda-feira (dia 6), ele fez um dos gols do Genclerbirligi, da Turquia, na vitória por 2 a 0 sobre o Akhisar Belediyespor, pela 23ª rodada do campeonato turco. O time do jogador brasileiro agora está na 12ª colocação.

Luccas Claro foi revelado pelo Coritiba. Em janeiro, o contrato dele com o clube paranaense terminou e não houve acordo para renovação. Com isso, ficou livre para assinar com o clube da Turquia.

Agora, Luccas Claro soma um gol e oito jogos pela nova equipe. Pelo Coritiba, chegou a marcar 11 gols nos 158 jogos que disputou.

O clube turco conta com outro brasileiro no elenco. É o meia Bady, ex-Atlético-PR, que só disputou duas partidas pela equipe até agora. O artilheiro do time é o meia francês Gurler, com dez gols em 22 jogos.