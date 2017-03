Chuva deixa SP em atenção, provoca alagamentos e afeta trens da CPTM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atinge São Paulo desde a manhã desta segunda-feira (6) provocou pontos de alagamento, afetou a circulação de trens da CPTM e interditou trechos das rodovias Anchieta e Tamoios. No início da noite, todas as regiões já tinha deixado o estado de atenção, mas um alagamento intransitável persistia e a linha 8-diamante ainda operava com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, a chuva foi provocada por uma frente fria, que levou áreas de instabilidade para parte do Estado. Toda a cidade ficou em estado de atenção por cerca de três horas. A zona sul foi a última retornar para o estado de observação, às 16h. Houve ao menos quatro pontos de alagamento na cidade, mas apenas o da rua da Despedida (Lapa) persistia à noite. O trânsito chegou a ficar acima da média durante a tarde, mas voltou ao normal por volta das 17h30. As linhas 8-diamante e 10-turquesa da CPTM foram afetadas pela chuva. A 10-turquesa chegou a ter a circulação interrompida por uma hora e 15 minutos entre as estações São Caetano do Sul e Prefeito Celso Daniel-Santo André por conta de um alagamento. Já a 8-diamante teve um problema no sistema de sinalização após a queda de um poste, às 12h30, perto da estação Carapicuíba. A circulação foi interrompida em um trecho da via por cerca de uma hora e meia. Mesmo depois, de retomada a circulação, a velocidade continua reduzida entre as estações Barueri e Itapevi. Um alagamento também interditou a pista central da Anchieta, afetando os dois sentidos da rodovia, por volta das 14h50. O sentido São Paulo ficou fechado por cerca de 30 minutos, enquanto o sentido litoral ficou bloqueado por mais de três horas. Já na rodovia dos Tamoios, a chuva provocou um deslizamento de pedras, interditando totalmente a rodovia no km 26, sentido litoral. O bloqueio teve início por volta das 19h50 e equipes ainda estão no local para fazer a liberação.