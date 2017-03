Biblioteca Pública do Paraná completa 160 anos

A Biblioteca Pública do Paraná realiza aproximadamente 1,3 mil empréstimos de livros diariamente (foto: Franklin de Freitas)

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) completa, nesta terça-feira (7), 160 anos. Criada em 1857, a Biblioteca Pública trocou de sede 12 vezes até ser transferida para o prédio de número 133 da Rua Cândido Lopes, no centro de Curitiba — onde está instalada desde 1954.

A partir de 2011, a instituição iniciou um intenso processo de reformulação, com os objetivos de melhorar as instalações, aperfeiçoar o atendimento e ampliar os serviços oferecidos. As mudanças transformaram a BPP em um verdadeiro espaço de artes e convivência, por onde passam, diariamente, cerca de 2,5 mil pessoas.

Consolidada como centro cultural, a Biblioteca começou, no final de 2016, uma ampla reforma, concebida pelo arquiteto Manoel Coelho e viabilizada com recursos da Renault. O projeto incluiu do auditório aos banheiros, passando pelo guarda-volumes, o hall do segundo andar (que ganhou novo mobiliário) e a seção de empréstimos (remanejada para dar lugar a um café), entre outros espaços. A inauguração oficial da obra está prevista para o dia 16 de março.

Para o diretor da BPP, Rogério Pereira, a instituição está cumprindo o papel das bibliotecas modernas, que é atuar além do empréstimo de livros e apostar na multiplicidade. “Hoje também abrimos espaço para música, cinema, teatro, dança, contação de histórias, oficinas. O processo de reforma, além de proporcionar um espaço ainda mais agradável, vai possibilitar a criação de vários novos projetos culturais”, diz.

As comemorações dos 160 anos continuam durante todo o mês, com oficinas, atividades para o público infantil e um bate-papo, no dia 25, com o escritor argentino Alberto Manguel, diretor da Biblioteca Nacional da Argentina.