Aniversário tem programação especial

Biblioteca Pública do Paraná completa 160 anos

No dia em que a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) completa 160 anos, hoje, está marcada uma programação especial durante todo o dia. As atividades começam às 10h30, com a abertura da exposição Retrato de um Artista, que reúne ilustrações publicadas no Cândido, o jornal mensal da BPP. O evento também marca o lançamento de um livro com as ilustrações, editado pelo selo Biblioteca Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura.

A partir das 16 horas, o grupo Hélio Brandão Trio (Hélio Brandão acompanhado do guitarrista Mário Conde e do contrabaixista Thiago Duarte) toca clássicos do jazz e da MPB no hall térreo. E às 19h30, o jornalista e biógrafo Ruy Castro abre a temporada 2017 do projeto Um Escritor na Biblioteca. Todos os eventos são gratuitos.

Encerrando a programação de aniversário, o jornalista Ruy Castro conversa com o público na abertura de mais uma temporada da série Um Escritor na Biblioteca. Com mais de 20 livros lançados — entre eles as biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha, Carmen Miranda —, ele fala sobre sua trajetória como leitor, autor e jornalista. O encontro acontece no auditório, que reabre após um período de reformas.