Copel faz pente fino no Campina do Siqueira

Desde a última semana de fevereiro, a Copel iniciou uma nova etapa da operação para regularizar cabos de telecomunicações instalados em postes de energia em Curitiba. Ontem, a operação aconteceu no Campina do Siqueira. Foram vistoriadas a fiação nas ruas Major Heitor Guimarães e Francisco Nadolny e no cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães e Álvaro Alvim.

“As operadoras que compartilham espaços nos postes precisam manter seus cabos organizados”, explica o superintendente de engenharia de expansão, Fernando Gruppelli Jr, na época do lançamento das ações deste ano. “Por sua vez, visando a segurança das pessoas, a Copel vai retirar os cabos que estiverem em condição irregular ou que ofereçam risco à população.”

A Copel é proprietária da grande maioria dos postes de Curitiba. No entanto, há um convênio de compartilhamento dessas estruturas com as operadoras de telefonia e dados. Cada empresa é responsável pela manutenção da estrutura de sua propriedade.

Caso as operadoras de telecomunicações não cumpram com sua parte, as equipes da Copel retiram os cabos de telefonia, internet e dados que estiverem pendurados, caídos ou com algum tipo de irregularidade que represente risco de acidentes.