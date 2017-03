Atenção aos anúncios!

Há dias fui ao centro da cidade numa reunião no escritório de uma empresa e quando estava caminhando pelo calçadão observei alguns daqueles velhinhos que ficam com faixas penduradas pelo corpo anunciando todos os tipos de coisas. A maioria das faixas é sobre compra de ouro ou para empréstimo de dinheiro, mas existem todos os tipos de anúncios. Durante a minha caminhada até a reunião e, praticamente durante aquele dia todo, comecei a observar como somos bombardeados por uma infinidade de anúncios. Não há praticamente um momento sequer nas nossas vidas em que não estejamos olhando para alguma coisa que possa vir a ser um produto em oferta, ou uma marca de consumo.

Nunca esqueço de uma palestra que assisti, em que o palestrante contava que esteve no deserto do Saara e conseguiu lá no meio do nada comprar uma coca-cola. Ele disse durante a palestra: “só falta agora eu subir a próxima duna e encontrar um Mac Donald, pois até no deserto, a gente não consegue se desligar da enxurrada de informações, anúncios e produtos que tentam fazer de nós consumidores inveterados neste mundo capitalista”.



É claro que tudo isto tem a parte boa, podemos escolher e comprar os produtos mais loucos para toda e qualquer necessidade, que nem sempre são usados por mais de algumas ou poucas vezes. Os campeões de vendas desses produtos que a maioria compra e usa uma só vez, são aqueles que prometem resultados fáceis e rápidos com o mínimo esforço, como por exemplo: “Perca a barriga em poucos dias sem nenhum esforço”, “Fique elegante sem passar fome”. Esses são os mais emocionantes, onde a maioria dos clientes cai na ilusão de que aquilo que vêem durante as propagandas é verdade, compram o produto, usam por alguns dias e depois jogam num canto da casa. Outro exemplo são as escolas de línguas, tipo: “Fale inglês fluentemente em 1 ano!!!!!!”.

Que conclusão tiramos destes anúncios e do que vemos todos os dias em todos os meios de comunicação e até na vida profissional? Que nem sempre o que se anuncia, se escreve ou e se fala é verdade e funciona assim tão rápido e fácil, ou serve para a nossa situação em particular. Alguns resultados podem acontecer, mas sempre será para uma minoria. O melhor é a gente se dedicar de verdade!

Um grande abraço e boa semana.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “APENAS BOAS INTENÇÕES NÃO BASTAM”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas. Site: www.milleo.com.br