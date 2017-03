A cada 31 horas, uma mulher é assassinada no Paraná

A cada 31 horas, uma mulher morre vítima de agressões no Paraná. Entre 2011 e 2015, último ano com dados disponíveis, foram 1.411 assassinatos no Estado, o que coloca o Paraná como o quinto com mais registros em números absolutos, atrás apenas de São Paulo (2.935), Minas Gerais (2.159), Bahia (2.026) e Rio de Janeiro (1.933).

Os dados foram compilados a partir do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), mesma fonte utilizada pelo Mapa da Violência, de autoria do sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz. As causas de óbito são o somatório das categorias X85 a Y09 da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que recebem o título genérico de Agressões Intencionais.

Apesar do alarmante número de homicídios, os dados oficiais indicam uma redução no número de mortes nos últimos anos. Em 2011, por exemplo, foram 283 casos. No ano seguinte, o recorde negativo, com 321 mortes. Já em 2015 os dados preliminares indicam 241 mortes, o menor índice para os cinco anos analisados, representando uma redução de 24,9% na comparação com 2012 e de 14,8% com relação a 2014, quando haviam sido registrados 283 óbitos.

Entre os municípios paranaenses, Curitiba é o que concentra o maior número de homicídios em números absolutos, com 251 caos entre 2011 e 2015. Assim como no Estado, porém, houve redução em 2015, com 44 mortes, 22,8% a menos do que em 2014, quando haviam sido 57 óbitos.

A lista dos municípios com mais ocorrências conta ainda com dois da região Norte do Estado, dois da Região Metropolitana de Curitiba e outro da região Oeste. São eles: Londrina (56), Cascavel (55), Colombo (49), São José dos Pinhais (45) e Maringá (43).

Mortes de mulheres por agressões

BRASIL

2015: 4.453

2014: 4.832

2013: 4.762

2012: 4.719

2011: 4.512

TOTAL: 23.278

Paraná

2015: 241

2014: 283

2013: 283

2012: 321

2011: 283

TOTAL: 1.411

Curitiba

2015: 44

2014: 57

2013: 47

2012: 54

2011: 49

TOTAL: 251