Vice-presidente da RedeTV! compara nudez ao vivo no Carnaval com falha do Oscar

FELIPE GIACOMELLI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV!, afirmou nesta segunda (6) ter sido um equívoco a exibição do nu da modelo Ju Isen durante a transmissão do Carnaval. Na ocasião, Isen foi agachar e, pintada apenas com as cores da bandeira, acabou mostrando o ânus em rede nacional. "Se no Oscar, que é talvez o evento artístico mais importante do planeta, com os maiores artistas, atores, diretores, cenógrafos, produtores, pessoas que ganham milhões de dólares e é transmitido ao vivo para bilhões de pessoas, os caras me fazem a gafe de chamar o filme errado. Isso demonstra que em uma transmissão ao vivo realmente pode acontecer percalços", disse, comparando a falha da RedeTV! com a da cerimônia do Oscar deste ano. Carvalho, que divulgou nesta segunda (6) seu próximo programa no canal, o game "O Céu É o Limite", disse que o superintendente artístico da emissora, Elias Abrão, continua no cargo após o ocorrido. Abrão havia tuitado que pediu demissão. O vice-presidente da RedeTV! brincou que, para evitar outra gafe grosseira como a de Ju Isen, estabelecerá no próximo ano uma norma para a transmissão do Carnaval. "A gente vai colocar uma régua e a partir de tantos centímetros a pessoa não pode abaixar mais."