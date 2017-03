Nesta quarta-feira tem marcha e protesto em Curitiba

SAIBA MAIS A cada 31 horas, uma mulher é assassinada no Paraná

Amanhã, Dia Internacional da Mulher, vai ser marcada em Curitiba por uma grande caminhada envolvendo mais de 20 entidades ligadas à luta e ao trabalho da mulher. O ato marcado na Capital acompanha um movimento mundial. O dia 8 de março deste ano será um dia de paralisação das mulheres em várias cidades do mundo. Além de protestar contra a perda de direitos da mulher, a manifestação em Curitiba ainda protesta contra a reforma da previdência e outras pautas locais.

O ato está marcado com concentração a partir das 17 horas na Praça Santos Andrade, em direção à Boca Maldita. No trajeto serão feitos sete paradas, com debates sobre o papel da mulher na sociedade e a diferença em relação aos homens, além da violência contra a mulher.

Homenagem — As policiais militares do Paraná foram homenageadas, ontem, durante a seção da Assembleia Legislativa do Paraná. O evento, em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”, reuniu várias profissionais de diferentes áreas, e a homenagem à PM foi uma sugestão da Comissão de Defesa Contra a Violência à Mulher. Todas as profissionais receberam um diploma e um buquê de flores.