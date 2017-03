Venda de flores cresce 10% no Dia da Mulher

Movimento na Esalflores aumenta até quatro vezes (foto: Franklin de Freitas)

O Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, movimenta o setor de flores em Curitiba. Neste ano, espera-se um aumento nas venda de até 10% em relação à mesma data do ano passado. O dia vem ganhando importância para o comércio e, atualmente, já é a terceira melhor data para o setor, perdendo em vendas apenas para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados.

As lojas do Extra e do Pão de Açúcar reforçaram seus estoques de flores para atender a demanda de clientes. As redes esperam em um crescimento de 10% na venda em relação ao mesmo período do ano passado e apostam nas orquídeas, alstroemerias e maços de rosas.

Na Esalflores, maior floricultura e garden center do Sul do Brasil, a expectativa é de um movimento quatro vezes maior em relação aos dias normais. A floricultura curitibana aposta principalmente na venda de buquês e rosas avulsas, que correspondem tradicionalmente a mais de 90% das vendas na data.

“A rosa é sem dúvida o carro-chefe de vendas no Dia Internacional da Mulher. Recebemos muitas solicitações inclusive corporativas, de empresas que querem presentear colaboradoras e parceiras. Por esse motivo, resolvemos trabalhar com diversas opções em variados preços. Para quem quer inovar, temos também várias outras possibilidades disponíveis em nossas lojas”, detalha Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

O público que passar pela Esalflores terá oportunidade de conferir uma campanha especial que vai mostrar que as mulheres e as flores são delicadas e fascinantes sem perder a resistência.