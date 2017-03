Comida di Buteco confirma edição 2017 em Curitiba

Pelo terceiro ano, a capital paranaense recebe o concurso Comida di Buteco, que elege os melhores bares de cada uma das 20 cidades participantes e depois o melhor do Brasil. Na última edição, o bar Dom Rodrigo, o vencedor curitibano, ficou em 3º lugar nacional. Desta vez a disputa promete ser ainda mais acirrada.

O concurso acontece de 14 de abril a 7 de maio em Curitiba. Neste período, mais de 500 butecos espalhados em todo País, que criaram petiscos exclusivos, passarão pelo crivo do público e de um corpo de jurados, que vai eleger o melhor buteco da cidade. Cada concorrente será avaliado em 4 categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. Ao final, o Instituto Vox Populi faz a apuração do grande vencedor.

Nesta edição o concurso terá um tema específico, que em breve será revelado. Ou seja, os botecos tiveram que criar receitas com um ingrediente obrigatório. E outro detalhe: não existem petiscos iguais ou que já existem no cardápio do boteco. O valor máximo dos petiscos a ser cobrado deve ser de R$ 25,90.