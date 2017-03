Emprego dá sinais de recuperação em janeiro

Os setores da indústria, construção civil e serviços impulsionaram as contratações com carteira assinada em janeiro no Paraná. O Estado encerrou o mês com um saldo positivo — diferença entre admissões e demissões — de 4.973 vagas, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. O saldo é quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2016, de 1074 vagas.

A indústria da transformação, um dos setores mais afetados pela crise, mostrou reação e obteve saldo positivo de 3.657 vagas em janeiro. A construção civil, por sua vez, ficou com saldo de 1.548 e os serviços, com 2.045. A agropecuária gerou 722 vagas e o segmento extrativo mineral ficou com saldo de cinco vagas. As contribuições negativas foram do comércio, com saldo negativo de 3.073 vagas e administração pública, com 25 vagas encerradas.

Na indústria, o resultado foi puxado pela indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos, com saldo de 1.067 vagas. No setor de serviços, destaques para comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos.