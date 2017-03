Doações permitidas no Imposto de Renda

O contribuinte pode diminuir o Imposto de Renda a pagar utilizando as doações permitidas pela legislação como fundos dos direitos da criança e do adolescente, fundos dos direitos do idoso, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual e incentivo ao desporto, com um limite total de 6% do imposto devido. Mas, apenas se essas doações foram feitas durante o ano base da declaração, ou seja, caso a doação tenha acontecido durante o ano de 2016.

Para aqueles que ainda desejam doar e utilizar o benefício na declaração que será apresentada até o dia 28 de abril, existe a possibilidade de realizar a doação para fundos dos direitos da criança e do adolescente, mas com um percentual inferior aos que já fizeram a doação no ano passado. Essa doação pode ser efetivada na própria declaração de Imposto de Renda com um percentual de 3% sobre o imposto devido.

A praticidade dessa doação dentro do próprio programa do Imposto de Renda facilita muito a vida do contribuinte, que apenas precisa informar para que programa ele redirecionará essa doação. Dessa forma, é emitida uma DARF, com vencimento no final de abril, e com o valor já calculado da doação.

Mesmo que o contribuinte não precise pagar o imposto porque vai restituí-lo, pode optar pela doação tendo, assim, sua restituição aumentada com esse valor doado, lembrando que só pode realizar a doação se utilizar a declaração no modelo completo.

Uma das entidades beneficiadas pelo incentivo é o Hospital Pequeno Príncipe. Mais informações sobre doação para o hospital em https://doepequenoprincipe.org.br/renunciafiscal/doar-3/.



Celso Oliveira, é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba, responde suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.