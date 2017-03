Litoral do Paraná pode ter chuva a semana toda

Prefeitura de Paranaguá recolhe denotivos (foto: Franklin de Freitas)

As chuvas perderam força em Paranaguá no final da tarde de ontem, mesmo assim o acumulado de chuva da noite de domingo até as 17 horas de ontem é impressionante — 257,4 mm, quando a média histórica fica em 268 mm. Na cidade, foram registrados diversos alagamentos e atendimentos a 30 famílias. Duas escolas municipais ficaram sem aulas ontem.

Mas, apesar da chuva ter dado uma trégua na tarde de ontem, a previsão para o resto da semana ainda será de chvuas todos os dias em Paranaguá, embora o volume intenso não deva se repetir. Também ocorreram chuvas significativas em Antonina, 139 mm e Guaraqueçaba, 176,4 mm.

Doações para as vítimas estão sendo recebidas no ginásio Joaquim Tramujas e escola Parque Awaji. Além disso, o município está atendendo as famílias afetadas pelas chuvas em todos os CRAS localizados nos bairros Serraria do Rocha, Porto dos Padres, Vila Garcia e Nilson Neves.