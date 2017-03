Enem e vestibular: hora de retomar os estudos

Os principais vestibulares do país e o Enem já divulgaram os resultados. Aos que passaram é o início de uma importante empreitada da vida. Já para aqueles que vão precisar tentar outra vez, a principal dica é persistência. Os especialistas do Cursinho da Poli defendem que o primeiro passo é oferecer apoio a esses estudantes. Assim, o aluno tem alternativas para definir seu mapa de estudo de forma individualizada, considerando suas potencialidades e dificuldades.



O professor Gilberto Alvarez, diretor do Cursinho, e a orientadora educacional Alessandra Venturi, autores do livro Enem #superdicas (editora PoliSaber), selecionam algumas dicas para os alunos se organizarem nesse novo ano de estudos.



Para quem já prestou o vestibular e persistiu no sonho de cursar o ensino superior, o primeiro passo já está dado. O estudante deve ir atrás do curso pelo qual optou, e não mudar porque não passou antes. “Só vale mudar se achar que, pessoalmente, quer outra carreira”, afirma Venturi.



Já Alvarez ressalta que despreparo físico, falta de conhecimento, ansiedade são os responsáveis pelo “branco”. Por isso, é importante saber os fatores que levaram à não aprovação no ano anterior. A sugestão é marcar tudo em papel, para aprender com as experiências passadas. “Com essa lista, o candidato evita cometer os mesmos erros”, diz.



“O importante é acreditar em si, todos são capazes! O que falta para alguns é a oportunidade”, afirma Alvarez.O próximo passo é se organizar. O estudante deve colocar no papel tudo que faz de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda, incluindo refeições, banho, hora de dormir. “Com isso, ele identifica as lacunas nas quais pode estudar e assim ajusta a rotina para aproveitar ao máximo desses momentos”, diz Venturi.



Os educadores afirmam que é importante ter um cuidado diferente com as disciplinas que já causaram dificuldades. “Mesmo assim, é essencial estudar de tudo, mesmo o conteúdo considerado fácil”, finaliza Alvarez.

FATOS QUE IRÃO ESTAR NAS PROVAS

O ano de 2017 será repleto de datas históricas importantes, como os 100 anos da Revolução Russa e os 80 anos do Estado Novo. Esses temas muitas vezes são lembrados nas provas de vestibular de todo o País.

De acordo com o professor de história do Curso Positivo, Daniel Medeiros, “os acontecimentos que fazem ‘aniversário’ em 2017 têm potencial para inspirar questões não só de história, mas também nas disciplinas de literatura, geografia e até física”.



Com a ajuda do professor foram listados os 10 fatos que os vestibulando precisam dar uma estudada com um pouco de mais profundidade.



Além disso, nesta listagem o professor cita os modos possíveis de cobrança dos assuntos nas provas dos concursos vestibulares. Vale a pena dar uma boa conferida em cada item.



Os 500 anos da Reforma Protestante, por exemplo, pode vir cobrado em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto histórico e motivações políticas e econômicas, bem como seu viés filosófico, com ênfase no renascentismo.



Já os 200 anos da Revolução Pernambucana pode fazer parte de questões relacionadas à história brasileira.



O movimento alusivos aos 100 anos da Revolução Russa pode ser cobrado em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto histórico e motivações política. Já os países participantes da extinta União da Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) podem ser mencionados em Geografia. “O assunto também pode ser utilizado como tema de redação”, alerta o professor Medeiros.



Os 80 anos do Estado Novo, celebrados em 10 de novembro de 1937, podem ser cobradas em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto histórico e motivações políticas do acontecimento; e também como tema de redação.



Outro tema muito pertinente são os 70 anos do início da Guerra Fria, um período de intensa disputa de poder entre os EUA capitalista e a URSS socialista. A Guerra Fria é amplamente abordada em provas de vestibulares e pode estar presente nas provas de história, geografia e física, com menções às bombas nucleares.



No site do portal Bem Paraná os estudantes podem conferir os demais fatos históricos, detalhes mais relevantes apontados por Medeiros e o modo como cada tema pode ser cobrado. Boa dica para quem pretende entrar em uma universidade.

10 FATOS INÉDITOS QUE PODEM CAIR NOS VESTIBULARES

1. 500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE A Reforma Protestante foi um movimento de cunho religioso que ocorreu em 1517, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero. O ato marcava a insatisfação com posicionamentos da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. O movimento teve apoio da burguesia, que era mal vista pela Igreja por acumular riquezas. As principais características do protestantismo foram a crença exclusiva na Bíblia e a condenação do culto à imagens. Como será cobrado

Esse fato pode ser cobrado em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto histórico e motivações políticas e econômicas, bem como seu viés filosófico, com ênfase no renascentismo. 2. 200 ANOS DA REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA A Revolução Pernambucana aconteceu em 1817 e foi um movimento social de caráter emancipacionista ocorrido no estado de Pernambuco, no período colonial brasileiro. As principais motivações da revolta foram a crise econômica que afetava a população, agravada pelos altos impostos cobrados pela família real portuguesa, e os ideais iluministas que estimulavam a população a procurar “liberdade, igualdade e fraternidade”. Seu objetivo fundamental era a independência do Brasil em relação a Portugal. Como será cobrado

Essa revolução pode fazer parte de questões relacionadas à história brasileira. 3. 100 ANOS DA REVOLUÇÃO RUSSA A Revolução Russa foi uma série de fatores políticos, com movimentos contra a monarquia czarista, que teve seu início em fevereiro de 1917 e resultou na queda do czar e tomada do poder pelos soviéticos. Ela foi dividida em dois momentos: A Revolução de Fevereiro, quando foi instaurado o governo provisório de Kerensky, e a Revolução de Outubro, quando o partido bolchevique, liderado por Vladimir Lênin, estabeleceu o socialismo na Rússia e formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A URSS durou até 1991. Como será cobrado

Esse movimento pode ser cobrado em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto histórico e motivações políticas; os países participantes da URSS podem ser mencionados em Geografia; e o assunto também pode ser utilizado como tema de redação. 4. 80 ANOS DO ESTADO NOVO Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas decretou o Estado Novo no Brasil. O Estado Novo foi um golpe de Estado que estabeleceu um sistema de governo ditatorial, com a justificativa da iminência de um golpe comunista. Getúlio, com o apoio das Forças Armadas, tomou todo o poder governamental para si e impôs uma nova constituição, baseada em premissas fascistas. O Estado Novo teve fim em 1945, com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e deposição de Vargas pelos militares. Como será cobrado

Informações sobre o Estado Novo podem ser cobradas em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto histórico e motivações políticas do acontecimento; e também como tema de redação. 5. 70 ANOS DO INÍCIO DA GUERRA FRIA A Guerra Fria foi um período de intensa disputa de poder entre os EUA capitalista e a URSS socialista. Foi nomeada “fria” porque não houve conflitos reais, pelo medo das consequências de uma guerra nuclear, uma vez que os dois lados possuíam bombas atômicas. Seu início foi marcado pelo discurso em que o presidente americano Harry S. Truman, no dia 12 de março de 1947, afirmou que os países capitalistas deveriam se defender da ameaça socialista. O período de tensão foi essencial para o desenvolvimento tecnológico e armamentista, além da corrida espacial, que será comentada no próximo fato. Como será cobrada

A Guerra Fria é amplamente abordada em provas de vestibulares e pode estar presente nas provas de história, geografia e física, com menções às bombas nucleares. 6. 60 ANOS DA CORRIDA ESPACIAL COM O SPUTNIK No dia 4 de outubro de 1957, a União Soviética colocou em órbita o primeiro satélite da Terra: o Sputnik. O lançamento do pequeno instrumento marcou o início da corrida espacial disputada entre EUA e URSS, que tentavam se superar durante a Guerra Fria. A disputa resultou em diversas novas informações sobre a órbita terrestre e culminou na criação da NASA e, mais adiante, na chegada do homem à lua. Como será cobrado

Esse fato pode ser abordado na disciplina de história; na disciplina de geografia, com ênfase nas camadas ou órbitas terrestres; e na disciplina de física, abordando temas como gravidade e vácuo. 7. 50 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO REGIME MILITAR Em 1967 foi instituída a sexta constituição do Brasil, elaborada pelos militares que estavam no poder. A carta com a constituição oficializou o Golpe Militar de 1964 e continha os chamados Atos Institucionais, que determinavam a concentração do poder no executivo, a extinção dos partidos políticos, entre outras coisas. A Constituição do Regime Militar esteve em vigor até 1988, quando foi instituída a Constituição Federal atual. Como será cobrado

O aniversário de 50 anos da Constituição do Regime Militar pode ser cobrada em perguntas específicas na disciplina de história, abordando o contexto político; e ser discutido mais aprofundadamente em questões específicas para o curso de Direito. 8. 30 ANOS DO INÍCIO DA PERESTROIKA DE GORBACHEV A Perestroika foi uma reestruturação política e econômica, criada pela URSS, que tinha como objetivo a reorganização da sociedade soviética. Mikhail Gorbachev, então Secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da URSS, apresentou as propostas de mudanças em 1987, com a intenção de resolver a crise pela qual a União passava. Porém, o plano foi incapaz de conter a degradação do sistema soviético, culminando em seu fim, em 1991. Como será cobrado

O tema pode ser lembrado em questões relacionadas à disciplina de história. 9. 30 ANOS DA MORTE DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE Carlos Drummond de Andrade foi um poeta e escritor brasileiro, participante do movimento modernista mineiro, porém, com características muito individuais. Drummond foi, por décadas, o poeta mais influente da literatura brasileira. O autor morreu em 1987, com problemas cardíacos. Como será cobrado

Poemas do escritor caem com frequência em vestibulares, principalmente nas áreas de literatura. 10. 10 ANOS DA RENÚNCIA DE RENAN CALHEIROS Em 2007, o senador Renan Calheiros renunciou à cadeira de presidente do Senado Federal para escapar da cassação. Na ocasião, Renan era acusado de usar ‘laranjas’ para comprar um grupo de comunicação em Alagoas. Como será cobrado

O tema pode ser lembrado nos vestibulares principalmente pela atual situação política do país e por Renan Calheiros ser o atual presidente do Senado.

Fonte: Daniel Medeiros, o professor de história do Curso Positivo