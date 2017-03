Curitiba recebe curso de acessibilidade

Mais de 24 milhões de brasileiros possuem algum tipo de limitação física, e a qualidade de vida destas pessoas está diretamente ligada à acessibilidade. O termo se refere ao fornecimento de condições seguras e autônomas de acesso aos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida e deve estar presente em todos os espaços públicos e coletivos.

Diante deste cenário, o Núcleo de Especializações do Centro Europeu acaba de lançar o inédito curso de Acessibilidade na cidade de Curitiba, que terá sua primeira turma no mês de março. O objetivo é preencher uma lacuna no mercado de trabalho, formando profissionais capacitados para identificar e solucionar as necessidades de acesso dentro da legislação vigente.

Destinado a arquitetos, engenheiros, designers e demais interessados em atuar no desenvolvimento de projetos e fiscalização de acessibilidade em obras e mobiliários, o curso será ministrado por Danielle Cenci, arquiteta especializada em acessibilidade e fiscal multiplicadora de acessibilidade do Crea-PR. O curso de Acessibilidade será realizado nos dias 11 e 12 de março, na sede do Centro Europeu no bairro Batel.