Curitiba inicia programação

O aniversário de 324 anos de Curitiba será celebrado em 29 de março com uma série de ações programadas pela Prefeitura. Mas as atividades comemorativas já começam nesta semana.

Ontem, foi lançada, no site da Prefeitura, a Ágora Eletrônica, um espaço democrático para os curitibanos darem opiniões sobre temas diversos. A primeira pergunta é: Os serviços da Prefeitura de Curitiba nesta nova gestão melhoraram? O link para acessar é o http://www.curitiba.pr.gov.br/enquete/a-prefeitura-quer-saber-a-sua-opiniao/2. A programação de aniversário segue até o final do mês, com ações todos os dias.