Motoristas e cobradores aprovam greve de ônibus em Curitiba

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc) iniciou nesta segunda-feira (6) uma série de assembleias com a categoria para definir a adesão à paralisação geral nacional marcado para o dia 15 de março. Ontem, a assembleia foi com os trabalhadores da empresa Redentor. Os motoristas e cobradores aprovaram a greve no dia 15. Nesta semana, outras assembleias serão realizadas nas outras empresas.

A parada nacional na semana que vem é chamada pelas centrais sindicais nacionais como protesto contra os projetos em discussão no Congresso Nacional que, na opinião das centrais, retiram direitos dos trabalhadores, como a mudança proposta na Previdência Social, a terceirização do emprego e as mudanças no ensino médio. Em Curitiba, outras categorias, como a dos professores do Estado, também devem aderir ao dia de paralisação.

Ainda sobre os motoristas e cobradores, nesta semana está marcada uma nova rodada de negociação da data-base da categoria, que debate o reajuste do salários da categoria. Na última reunião, antes do Carnaval, não houve acordo entre as partes. O Sindimoc recusou a proposta patronal na mesa de negociação.