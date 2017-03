Após parada por chuva, Cuevas é tri do Aberto do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Após seguidos adiamentos devido às fortes chuvas em São Paulo, o Aberto do Brasil chegou ao final na noite desta segunda-feira (6). O uruguaio Pablo Cuevas bateu o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3-7), 6/4 e 6/4, e sagrou-se campeão do torneio pela terceira vez consecutiva. A final teve início no domingo (5), às 17h (de Brasília), mas foi interrompida pela chuva. Naquele momento, Ramos-Viñolas havia vencido o primeiro set e o segundo set estava empatado em 3 a 3. A partida deveria ser reiniciada às 12h desta segunda, mas a chuva cessou somente às 18h, quando a partida voltou a ser disputada e Cuevas virou o jogo para 2 a 1.