Comissão vota empréstimo

Um pedido de vistas do líder da bancada do PMDB, deputado Nereu Moura, adiou ontem a votação pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, de pedido de autorização do governo do Estado para um empréstimo de R$ 200 milhões do Banco do Brasil. A matéria que tramita em regime de urgência volta à pauta da comissão hoje.

O empréstimo tem garantia da União e é destinado a investimentos em infraestrutura rodoviária dentro do “Programa Rotas de Desenvolvimento”. A proposta prevê que os recursos só poderão ser utilizados nos empreendimentos referentes ao programa de investimentos rodoviários e o Executivo dará como cessão em garantia, em caráter irrevogável, os valores aplicados em Certificados de Depósitos Bancários (CDB) do Banco do Brasil e/ou em Fundos de Investimentos, em volume não inferior ao saldo devedor da operação de crédito apurado mensalmente. O objetivo do programa, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda é reduzir os custos de transporte de pessoas e cargas mediante a diminuição das despesas de operação dos veículos que circulam pela rede rodoviária estadual.