Volta por cima

O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB) reassume hoje uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde será vice-líder do governo Temer. Primeiro suplente do PMDB do Paraná, ele vai ocupar a vaga do deputado federal Osmar Serraglio (PMDB), novo Ministro da Justiça. Um dos principais colaboradores de Temer, Rocha Loures deixa a Assessoria Especial do Gabinete da Presidência da República para ajudar na aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista. Na função de vice-líder do governo, sua missão será unir e articular a base aliada, hoje composta por 20 dos 27 partidos representados na Câmara Federal.

Palaciano

“Temos pela frente o debate e a votação de reformas estruturantes, que são fundamentais para o país. Já demos o primeiro passo com a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos e agora é necessário avançar para garantir o equilíbrio das contas públicas, a redução da taxa de juros e a recuperação da economia”, afirma. Rodrigo Rocha Loures foi deputado federal pelo Paraná de 2007 a 2011. Em 2010, foi candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo ex-senador Osmar Dias (PDT). Em 2014, não conseguiu se eleger para a Câmara. Desde 2011 é um dos assessores mais próximos de Michel Temer, primeiro na Vice-Presidência e agora na Presidência da República.

Casa Civil

Rocha Loures, aliás, já está sendo cotado para assumir interinamente a chefia da Casa Civil do governo Temer. Segundo a imprensa nacional, ele é um dos nomes cogitados para substituir Eliseu Padilha, que após ser citado na delação da Odebrecht, pediu uma licença médica do cargo sob a justificativa de tratar de um problema na próstata. Com o agravamento das denúncias contra Padilha, já há quem defenda que ele não volte mais ao governo, e o paranaense poderia substituí-lo, assumindo a coordenação política da gestão Temer junto ao Congresso.

“Praça da Gilda

O vereador Goura (PDT) aproveitou a visita de surpresa do prefeito Rafael Greca (PMN) à Câmara Municipal, ontem, para entregar a ele um azulejo pintado pelo artista Laerte em alusão ao projeto de construção da “Praça de Bolso da Gilda”. A obra deve ser construída pela comunidade na esquina das ruas Cruz Machado e Visconde de Nácar, no centro da Capital, para homenagear o travesti que se tornou figura popular da rua XV de Novembro na década de 1970.

Diversidade

Segundo o pedetista, a iniciativa é semelhante à da Praça de Bolso do Ciclista, que foi uma obra feita comunitariamente. Para ele, a Praça da Gilda vai homenagear a personagem curitibana e fomentar o respeito à diversidade. Coletivos ligados à mobilidade urbana e aos direitos LGBT participam do projeto.

Prejuízo

Irregularidades em obras de pavimentação e na estrutura de transporte público de Foz do Iguaçu (região Oeste) ocasionaram prejuízos de R$ 1,6 milhão ao cofre municipal, entre os anos 2000 e 2005. A constatação é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Do valor total, R$ 1,397 milhão dizem respeito à deterioração de 21 estações-tubo para ônibus do sistema “Ligeirinho”. Elas foram adquiridas na gestão de Samis da Silva. Em 2005, com a mudança na administração, elas foram desativadas e abandonadas, o que provocou sua deterioração, diz o TCE.

EstaR

O sistema de estacionamento regulamentado (EstaR), criado há cerca de 30 anos, é responsável pelo controle de mais de 11 mil vagas de estacionamento no anel central da cidade. Somente nos anos de 2015 e 2016, os valores totais gerados pelo sistema ultrapassaram os R$ 35 milhões. As informações foram obtidas pelo vereador Cristiano dos Santos (PV) e divulgadas ontem.