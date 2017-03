Trump assina novo decreto anti-imigração

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem o novo decreto anti-imigração, excluindo o Iraque dos países impedidos de entrar em solo americano e permitindo a entrada de residente legais e portadores de green card. O documento é uma revisão da medida lançada no dia 27 de janeiro que causou polêmica e protestos ao redor do país. Segundo o documento, cidadãos de seis países com maioria muçulmana serão impedidos de entrar nos EUA por 90 dias. Viajantes que estiverem com vistos válidos, no entanto, terão a entrada permitida. Os países que seguem sendo afetados são o Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. O novo decreto não impede a entrada de cidadãos do Iraque, uma mudança que já era esperada no documento. “Vamos proibir a entrada de terroristas islâmicos radicais no país”, afirmou Jeff Sessions, procurador-geral dos EUA. Trump assinou o novo documento, mas não se manifestou publicamente e a imprensa não foi autorizada a cobrir o evento. Segundo, Rex Tillerson, secretário de Estado, o Iraque foi retirado da lista, pois é um “importante aliado” na luta contra o Estado Islâmico

Transgêneros

Estados Unidos — A Suprema Corte dos Estados Unidos cancelou ontem as audiências sobre o caso de um estudante transgênero que pedia acesso ao banheiro de sua preferência, afirmando que a diretriz do governo federal mudou após a chegada do presidente Donald Trump. A decisão pede que a Corte de apelações do quarto circuito reconsidere sua decisão que permitiu ao estudante transgênero Gavin Grimm utilizar o banheiro masculino. A decisão, tomada no ano passado, havia sido baseada em uma diretriz do Departamento de Educação.

Farc

Colômbia — O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe afirmou que o fato de que a Odebrecht teria feito pagamentos às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) se soma a outros aspectos que tiram a legitimidade do acordo de paz fechado entre a guerrilha e o governo de Juan Manuel Santos. Um opositor ferrenho da iniciativa e inimigo político de seu outrora aliado Santos, Uribe falou sobre o caso em um vídeo veiculado em sua conta no Facebook. A fala de Uribe foi feita após a revista Veja ter publicado que a Odebrecht teriafeito pagamentos às Farc.

Nazismo

Alemanha — O governo da Alemanha condenou ontem os comentários feitos pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que acusou membros da administração local de “práticas nazistas” um dia após uma autoridade impedir a participação de um ministro turco em um comício. Steffen Seibert, porta-voz da chanceler Angela Merkel, afirmou que o comentário era “absolutamente inaceitável”. “A Alemanha não é superada no respeito à lei, à tolerância e ao liberalismo”, afirmou. O porta-voz também rejeitou a comparação com o período nazista.

Assassinatos

Filipinas — Um policial aposentado nas Filipinas que depôs ontem para uma investigação no Senado do país afirmou que o presidente Rodrigo Duterte e seus homens estão ligados a quase 200 assassinatos que ele e seu “esquadrão da morte” executaram anos atrás. Segundo Arturo Lascanas, que descreveu para senadores algumas das principais ações de seu grupo, ele teria agido com “o conhecimento prévio, sob ordens diretas, consentimento, tolerância ou aquiescência” de Duterte quando este era então prefeito da cidade de Davao.