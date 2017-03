Comportamento inadequado é causa de 85% das demissões

Na última sexta-feira o Ministério do Trabalho divulgou o número de mais 40,8 mil vagas de trabalho fechadas no país. Como manter-se no emprego em meio à crise e não deixar o momento afetar seu desempenho? Bom comportamento e se tornar essencial para a empresa, segundo o coach e Doutor em liderança Guilherme Piazzetta

Fator comportamental é decisivo

Em meio ao processo de avaliação de desempenho em uma empresa, um critério é tão ou mais importante que os resultados: o comportamento. Atualmente, cerca de 85% das pessoas que são demitidas no Brasil não o são por razões de ordem técnica, e sim comportamentais. Os motivos são intriga, fofoca, inflexibilidade, mau humor, comunicação inadequada, insubordinação, impontualidade, dentre outros. “Pergunte a si mesmo: Eu tenho histórico de problemas comportamentais na empresa? Se a resposta for sim, o risco de demissão aumenta muito, então comece a se redimir com colegas e mudar sua imagem na empresa”, diz o especialista.

Seja um agente de inovação

De acordo com Guilherme Piazzetta, é possível identificar o rendimento na empresa e então se tomar atitudes para nos tornarmos essenciais, eliminando aí o medo de ser o próximo demitido ou o real risco disso acontecer. “Uma empresa vive de resultados, e esse é um dos primeiros fatores que é levado em consideração no momento de uma demissão. Se pergunte: Em termos de resultados, o que a empresa espera de mim e como eu estou? Dificilmente a resposta será péssimo, pois já teria sido demitido. Se for mediano, é um alerta, dependendo da situação da empresa. Se a resposta for excelente, a chance é bem pequena. Esse raciocínio parece óbvio, mas para alguém com resultados medianos, pode ser um impulsionador mental e emocional para melhorar seus resultados e entrar para o grupo das pessoas valiosas para a empresa, com baixo risco de demissão”, explica o especialista. A grande dica é controlar o pensamento e não deixar o pessimismo influenciar no rendimento.

Momento é de se envolver

Em cenários ruins, os líderes que precisam de resultados e buscam se reinventar. Esse momento gera uma grande oportunidade se aproximar de seus líderes como fontes de apoio e reinvenção, propondo soluções, utilizando suas melhores competências e aprimorando o relacionamento profissional. “A crise sempre traz oportunidades para inovação, um dos bens intangíveis mais valiosos do mundo corporativo. A inovação é o principal fator competitivo que as empresas possuem e não vem de máquinas, vem de pessoas. Toda crise traz oportunidades, mas quem consegue enxergá-las são aquelas pessoas que direcionam sua mente para potencializar os ganhos e minimizar as perdas”. www.guilhermepiazzetta.com.br

CURTAS

* Setcepar RH lança Banco de Talentos de Motoristas. Com o objetivo de recolocar motoristas no mercado e ajudar as transportadoras a conseguir profissionais qualificados, o Setcepar lança, em março, o projeto “Banco de Talentos de Motoristas”. Além de encaminhar os candidatos para empresas com vagas em aberto, a área de RH do sindicato vai reformular ou produzir um novo currículo para o profissional. O serviço ocorrerá toda terça-feira, das 8h às 16h, na sede do Setcepar (R.Alm. Gonçalves, 1966 - Rebouças, Curitiba. Para informações sobre agendamento ligar para (41) 3014-5151.

* Parceria oferecerá treinamento para contação de histórias. Lançamento será em 08 de março com apresentação gratuita e aberta à comunidade. O Instituto Opet acaba de firmar uma parceria com o Instituto História Viva, organização que incentiva a transformação social por meio do voluntariado, bem como trabalha com contação de histórias. A partir de março, todos os treinamentos do História Viva acontecerão no campus Centro Cívico. Datas: 09/03 às 19h e 11/03 às 10h. Local: Campus Centro Cívico. Rua Nilo Peçanha, 1635.Entrada Gratuita.

FRASE

“Eu costumava dizer: Espero mesmo que as coisas mudem. Depois aprendi que as coisas só vão mudar para mim quando eu mesmo mudar”.(Jim Rohn)

www.hamiltonfonseca.com.br