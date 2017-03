Emma Watson interrompe entrevista para limpar rosto de repórter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Emma Watson protagonizou mais um momento de solidariedade feminina. Em uma entrevista à plataforma de televisão espanhola Movistar+ para promover o filme "A Bela e a Fera", a britânica interrompeu o colega de elenco Dan Stevens para avisar a repórter que seu rosto estava sujo. "Sinto muito. Você faria por mim o mesmo que vou fazer por você. Você está com uma marca de caneta no queixo", diz Emma. Em seguida, a atriz se levanta e esfrega o rosto da repórter com a mão. "Isso é emocionante", diz a repórter, enquanto Dan cai na risada. "Amanda, você tem um pouco de corretivo aí?", pede a atriz. Antes de ter a maquiagem retocada, a entrevistadora brinca: "Estou vermelha agora".