Amigo de Temer, Mariz desiste de ocupar função no governo

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Convidado pelo presidente Michel Temer, o advogado e criminalista Antonio Mariz de Oliveira desistiu de integrar o governo federal. Na sexta-feira (3), o amigo do peemedebista havia aceitado chefiar estrutura governamental para coordenar uma reforma do sistema prisional após uma crise que deixou 102 mortos no início do ano. Em conversa com a Folha de S.Paulo, ele havia dito que colaboraria com o presidente e que o formato da estrutura governamental ainda não estava definido. Nesta segunda-feira (6), contudo, ele publicou mensagem nas redes sociais informando que declinou do convite, porque, segundo ele, traria "intransponíveis dificuldades" para seu exercício profissional e para seu escritório de advocacia. "Sinto-me honrado pelo convite do presidente Michel Temer para fazer parte de seu governo. No entanto, a sua aceitação traria intransponíveis dificuldades para o meu exercício profissional e consequentemente para o escritório. Por tal razão, declino de honrado convite", disse. O presidente já contava com a entrada nesta semana do amigo no governo peemedebista e avaliava nomeá-lo para o cargo de assessor especial, recompondo a equipe que sofreu duas perdas recentes. Em dezembro, o melhor amigo do presidente, José Yunes, deixou o governo após ser citado em delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Cláudio Melo Filho. E, na terça-feira (7), o advogado Rodrigo Rocha Loures deve assumir mandato de deputado federal. Desde que assumiu o Palácio do Planalto, em maio, Temer tentava encaixar Mariz em sua equipe ministerial. O presidente chegou a convidá-lo para assumir a Justiça, mas recuou após o criminalista, em entrevista à Folha de S.Paulo, ter criticado as delações premiadas e dito que a Polícia Federal deve ter outros focos além do combate à corrupção. Com a indicação do ex-ministro Alexandre de Moraes para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), no mês passado, o peemedebista cogitou novamente o nome do criminalista para a Justiça, mas escolheu o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR) com receio da repercussão da indicação de Mariz. Nas palavras de um assessor presidencial, desde que assumiu o governo federal, o presidente tinha uma espécie de "dívida moral" com o amigo por ele não fazer parte da equipe ministerial.