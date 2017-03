Planalto oficializa Jucá como líder do governo no Senado e Moura, no Congresso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palácio do Planalto confirmou nesta segunda-feira (6) a indicação de Romero Jucá (PMDB-RR) para a liderança do governo no Senado e do deputado André Moura (PSC-SE) para ocupar a vaga de Jucá como líder do governo no Congresso Nacional. As mudanças foram negociadas nos últimos dias e fechadas sábado (4), após conversas do presidente Michel Temer com os parlamentares. As informações são da Agência Brasil. André Moura, que era líder do governo na Câmara, deixou há duas semanas o posto. Em seu lugar, assumiu o também deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Já o senador Romero Jucá substituirá Aloysio Nunes (PSDB-SP), que foi nomeado por Temer ministro das Relações Exteriores. O anúncio dos novos líderes foi formalizado na noite desta sexta pelo Palácio do Planalto. Por meio de nota à imprensa, o governo disse que Moura e Jucá "somarão esforços no Congresso para promover a votação e aprovação das reformas essenciais para a sociedade brasileira".