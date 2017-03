Depois de o ex-jogador Walter Casagrande ter confirmado o fim do namoro com Baby do Brasil, a cantora resolveu se manifestar sobre o término em suas redes sociais. "Nossos horários e agendas são incompatíveis e não iríamos conseguir ter uma vida de casa normal e ativa, como seria o ideal para um relacionamento sadio e feliz", escreveu Baby, no Facebook. O texto ainda conta com relatos sobre o quão incrível foi o relacionamento e sobre o voto de castidade de Baby. "Foi intenso, apaixonante e comovente, deixou muitas pessoas felizes e mexeu com as bases do comportamento sexual de muitos homens e mulheres, tanto jovens como adultos, abrindo uma nova perspectiva para os casais que valorizam investir primeiro em conhecer o outro antes da relação sexual", disse.

Começa venda de ingressos para show de Ed Sheeran em Curitiba

Começam hoje as vendas de ingressos para a apresentação única do cantor Ed Sheeran em Curitiba. Hoje se inicia a pré-venda, com vendas abertas ao público em geral no dia 10 de março (sexta-feira). O ponto de vendas oficial dos ingressos está no Shopping Crystal, no piso L2. A bilheteria não cobra taxas de conveniência e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h. O show do músico britânico será na Pedreira Paulo Leminski, no dia 23 de maio. Ele vem ao Brasil para divulgar sucessos do seu mais novo álbum, Divide, que já bateu recordes no Spotify, sistema de compartilhamento de músicas - foi reproduzido 57 milhões de vezes na sexta-feira (3), dia em que foi disponibilizado na rede.

Louro José completa 20 anos e ganha homenagem

Ontem, Louro José completou 20 anos, e Ana Maria Braga aproveitou para homenagear seu fiel parceiro numa publicação do Instagram. "Bom dia! Meu filho, meu amigo, meu companheirinho @lourojoseoficial completa hoje 20 aninhos animando as nossas manhãs. Já tá um moço! Parabéns Lourinho, muitas felicidades!", escreveu ela na legenda. O mascote de Ana Maria estreou em 1997, no programa Note e Anote, da Record. Em 1999, ele foi para a Globo junto com a apresentadora, e, desde então, está no Mais Você. O responsável pela voz do personagem é, desde o início, o ator Tom Veiga. O rosto dele só foi revelado em 2016, por conta de uma gafe durante a exibição do programa da Globo.

Ex-namorada de Chris Brown diz que cantor a agrediu

Karrueche Tran, uma atriz e modelo americana que namorava Chris Brown, alega que foi agredida e ameaçada de morte pelo ex, segundo o TMZ. Na próxima quinta-feira, ela vai ao tribunal tentar convencer o juiz de que Chris deve ficar longe dela permanentemente. Uma ordem restritiva foi emitida após Karrueche alegar que Chris estava ameaçando atirar nela e ter falado a amigos que, se ele não pudesse tê-la, ninguém mais poderia. Por meio de seus advogados, Chris Brown nega as acusações.

Globo volta a exibir A Grande Família

Após o término de "A Grande Família", em 2014, os fãs agora têm uma boa notícia: a série volta à Globo ainda em março. Com o nome de "O Álbum da Grande Família", o programa vai dedicar uma semana para fazer uma retrospectiva de cada personagem, com a narração de Lineu (Marco Nanini) em cada episódio. Com estreia prevista para 20 de março e término em 28 de abril, a série será veiculada de segunda a sexta, após o "Jornal da Globo". Cada semana é dedicada a um personagem. Os primeiros cinco episódios serão voltados a contar a trajetória de Nenê (Marieta Severo), que começou "A Grande Família" como dona de casa e terminou como empresária de sucesso.

Níver do dia

Nívea Maria

atriz brasileira

70 anos