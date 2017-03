São Bento vence Ferroviária fora de casa e passa a lanterna para o rival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo na Fonte Luminosa nesta segunda-feira (6) era entre os lanternas do Paulistão. Melhor para o São Bento, de Sorocaba, que com a vitória não só deixou a última posição geral do campeonato, como assumiu o segundo lugar do grupo C, com 7 pontos, e estaria classificado à próxima fase se a competição terminasse hoje. De tabela, o clube sorocabano ainda entregou a lanterna para o rival de Araraquara, com 5 pontos em 7 jogos. O único gol da partida foi marcado por Ricardo Bueno, aos 34 minutos do primeiro tempo, ao cabecear para o fundo das redes um cruzamento de falta vindo de muito longe.