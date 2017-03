Avalanche atinge pista de esqui nos Alpes franceses, mas não deixa mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma avalanche atingiu nesta terça-feira (6) uma pista de esqui em Tignes, nos Alpes franceses, mas não deixou mortos, informaram as autoridades locais. Mais cedo, as autoridades locais haviam dito que vários esquiadores estavam soterrados. A falta de visibilidade atrapalhava a atuação das equipes de resgate e impedia o transporte de socorristas em helicóptero para o local do acidente. Em fevereiro, uma avalanche matou quatro esquiadores que caminhavam numa área fora da pista em Tignes.