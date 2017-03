Tropas iraquianas retomam do EI prédios do governo em Mossul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tropas do Iraque retomaram nesta terça-feira (7) das mãos da milícia radical Estado Islâmico (EI) o complexo do governo em Mossul, além do museu da cidade e da sede local do Banco Central. Os prédios estavam destruídos e não vinham sendo usados pelo EI, mas sua captura representa uma vitória simbólica na batalha contra a facção. Segundo a agência de notícias Associated Press, as forças iraquianas sofreram contra-ataques de combatentes do EI e ainda lutavam para garantir a segurança dos pontos retomados. Há cerca de duas semanas, o governo iraquiano anunciou o início de uma operação para expulsar os terroristas da porção oeste de Mossul. A porção leste foi controlada com apoio de bombardeios da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos após meses de uma megaoperação militar lançada em outubro para retomar a cidade, que é a segunda maior do Iraque e é considerada o último bastião do EI no país. O EI tomou a cidade em junho de 2014, em uma surpreendente ofensiva que serviu de trampolim para a facção expandir sua influência no Iraque e na vizinha Síria. No museu de Mossul, retomado nesta terça, o EI gravou em 2015 imagens de combatentes destruindo artefatos históricos, o que chamou a atenção da comunidade internacional para os riscos sobre o patrimônio cultural da região. A batalha por Mossul já provocou o deslocamento de milhares de civis e pode agravar a crise humanitária na região.