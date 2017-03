Suspeito morre após confronto com a polícia no Terminal do Pinheirinho

(foto: Michael Martins/Rede News 24 horas)

O Terminal do Pinheirinho virou palco de perseguição e morte na noite de segunda-feira (6). Um suspeito de roubar um carro no Juvevê foi alvejado após tentar fugir da abordagem policial.

Após furtarem o carro no Juvevê, dois homens seguiram para o estacionamento de supermercado no Umbará, quando a polícia começou a acompanhá-los. Mais tarde, já no terminal, os dois homens se encontraram com um terceiro onde entregariam a chave do carro roubado Foi quando a polícia interviu. Um deles morreu e dois foram presos.