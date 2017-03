Parte da ligação Leste-Oeste é fechada após incêndio embaixo de viaduto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditou parte da ligação Leste-Oeste, via expressa que conecta o Minhocão à Radial Leste, no sentido Penha, na região central de São Paulo, até que a estrutura do viaduto do Glicério seja avaliada. A interdição ocorre em decorrência de um incêndio na noite desta segunda (6) embaixo do viaduto, na rua da Figueira, na região do Parque Dom Pedro. Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 19h e destruiu ao menos dez barracos. Não houve vítimas. Por volta das 20h40, o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo. Nove carros da corporação foram acionados para controlar o incêndio. A CET informou que o bloqueio na ligação Leste-Oeste ocorre desde as 19h20 desta segunda e não há prazo para liberação da via. Com a interdição, a companhia ativou a faixa reversível da Radial Leste, sentido centro, entre a avenida Pires do Rio e a rua Serra do Jairé. Além disso, há desvios no viaduto Evaristo Comolatti, no sentido Penha, para a pista da direita do viaduto, com acesso à Radial Leste em direção à zona leste. A CET pede que os motoristas evitem circular pela região até o que o viaduto do Glicério seja liberado. Engenheiros da Defesa Civil e da prefeitura devem avaliar nesta terça (7) se o incêndio abalou a estrutura do viaduto. Por volta das 9h, a companhia registrava quase dois quilômetros de congestionamento, que se estendia da interdição até o Minhocão (Elevado Presidente João Goulart).