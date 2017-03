Pastor evangélico foi morto por rapaz com quem mantinha relacionamento

(foto: Polícia CIvil)

Um jovem de 18 anos foi preso por investigadores da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama, na sexta-feira (3), em sua residência na Zona 7. Ele é suspeito pela prática do crime de homicídio que vitimou o pastor evangélico, Augusto Rodolfo Riss, 54 anos, morto a pancadas no dia 15 de fevereiro deste ano, no interior do Bosque do Índio, área central do município.

O corpo da vítima foi encontrado dois dias após o crime, com fortes sinais de espancamento. Segundo investigações, o suspeito de 18 anos teve auxílio de um menor de idade para bater no pastor, após um desentendimento. Eles desferiram socos, chutes e pedradas até que a vítima entrasse em óbito.

Após várias diligências foi possível identificar o suspeito e entrar com um mandado de prisão preventiva contra ele. O suspeito foi encaminhado para a delegacia onde confessou o crime.

O delegado-chefe da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes, conta que o pastor e o suspeito tinham um relacionamento amoroso há cerca de dois anos. “Sempre que a vítima vinha de São Paulo (SP) para Umuarama visitar os familiares, eles se encontravam”, explica Lemes.

O jovem de 18 anos está recluso na carceragem temporária da 7ª SDP, onde responderá pelo crime de homicídio qualificado, podendo pegar até 30 anos de reclusão. O menor também foi ouvido e responderá em liberdade.