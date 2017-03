Queda de 3,6% do PIB de 2016 é 'espelho retrovisor', diz Meirelles

(foto: Agência Brasil/EBC)

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (7) durante a abertura da reunião do chamado Conselhão, no Palácio do Planalto, que a queda de 3,6% no PIB (Produto Interno Bruto) no ano passado é "espelho retrovisor".

PIB do Brasil cai 3,6% em 2016 e país amarga segundo ano de queda

"O PIB divulgado hoje se refere ao ano passado, é espelho retrovisor. Os índices a seguir refletem o que está acontecendo agora", afirmou o ministro, antes de citar indicadores da atividade econômica futura, como circulação de veículos leves nas estradas e vendas de papelão ondulado. Dados das vendas de supermercados, motos, emplacamentos de veículos e da confiança do consumidor também mostram reação, disse Meirelles.

"Isso tudo mostra já a retomada da atividade que vai aparecer lá na frente, disse. No início de seu discurso de abertura no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro da Fazenda disse que o Brasil "está voltando ao normal".

"O Brasil hoje já é um país que volta ao normal, um país que aprova reformas fundamentais", afirmou. "Eu recebo diversas áreas que mostram que sentimos ainda os efeitos da recessão, mas o país já começa claramente a crescer".