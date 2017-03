Sem Cirino, Inter volta ao mercado e cogita novo reforço no ataque

MARINHO SALDANHA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional não teve sorte na investida por Marcelo Cirino. Depois de três meses de negociação, o Colorado saiu das tratativas oficialmente na noite de segunda-feira (07). Mas isso não significa sair do mercado. O clube vermelho ainda pretende reforçar o grupo. Sem a vinda de Cirino, o ataque passa a ser alvo principal. A direção afirmou anteriormente que tinha mais dois jogadores na mira caso não fechasse com Cirino. E agora passará a tratá-los como metas principais. "O Inter não fecha o ciclo de contratações nunca. Um clube com o tamanho do Internacional precisa sempre estar reforçando seu elenco", disse o vice de futebol Roberto Melo. Para a frente já foram contratados Roberson, William Pottker (que se apresenta após o Paulista) e Carlos. Cirino seria o último jogador a reforçar o setor ofensivo vermelho, mas o acerto não se concretizou. Além do ataque, a direção ainda mira a chegada de um volante. Com Uendel improvisado no "time ideal" e agora uma possível mudança com a lesão de Carlinhos, o comando vermelho sabe que será preciso outro atleta para a função. A terça-feira será de viagem para a delegação do Inter. O destino é São Luís, no Maranhão, para o jogo de quarta-feira (08) pela Copa do Brasil. Nos longos quilômetros até lá, muita conversa entre os dirigentes e o recomeço da busca por um atacante.