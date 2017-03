Geromel tem fratura em costela e desfalca Grêmio por tempo indeterminado

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Geromel está fora da estreia do Grêmio na Copa Libertadores e mais do que isso: não tem prazo para voltar a jogar. Nesta terça-feira (7), o clube gaúcho informou que o zagueiro tem uma fratura na costela. De acordo com o boletim médico, a fratura foi contraída no começo do clássico contra o Inter. Por conta do problema, Geromel fica parado por tempo indeterminado. O zagueiro será reavaliado constantemente para ter novo parecer do quadro clínico. O lance que gerou a fratura foi com Brenner, atacante do Internacional, aos 14 minutos do primeiro tempo, pelo Campeonato Gaúcho, no último sábado. Em uma dividida pelo alto, o jogador do Colorado acertou o cotovelo direito no tórax de Geromel. Maicon fora também Além da baixa de Geromel, o Gremio também não terá Maicon contra o Zamora, na quinta-feira. Ainda com dores na panturrilha, o volante foi vetado pelos médicos. A ausência dele era quase certa desde o começo da preparação para o jogo na Venezuela. Sem treinar com bola, Maicon ainda sentia desconforto na região. Mesmo realizando tratamento em dois turnos. Walter Kannemann também rendeu avaliação médica, mas não foi vetado da viagem. O zagueiro sentiu dores na clavícula depois de uma queda no clássico contra o Inter. Na vaga de Geromel, Rafael Thyere deve ser o substituto. Já no lugar de Maicon, Michel é a mais provável escolha.