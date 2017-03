Com 100% em finais, Abel está perto de igualar Joel e Zagallo

LEO BURLÁ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma vez campeão no comando do Fluminense, o técnico Abel Braga conseguiu um 'título' particular após a vitória nos pênaltis sobre o Flamengo. Com o triunfo, o tricolor se isolou na segunda colocação do ranking de campeões da Taça Guanabara, com quatro conquistas. Com seis, Joel Santana e Zagallo puxam a fila. Abel coleciona uma taça pelo Vasco (2000), uma no Flamengo (2004) e duas dirigindo o clube da Laranjeiras (2012 e 2017). Antes do triunfo de sábado, o comandante tricolor estava empatado com Cláudio Coutinho e Antônio Lopes. "É o 24º título na carreira. Sou identificado demais com o clube. Já disse que até agora ainda não entendi a minha saída em 2013. Quem sabe, poderia ter ficado aqui direto. Quero agradecer quem confiou em mim. Mas, acima de tudo, aos jogadores. Eles são atletas de verdade", comentou Abel. Os campeões da Taça Guanabara: 6 títulos: Joel Santana (1987, 1992, 1996, 1997, 2008 e 2010) e Zagallo (1967, 1968, 1972, 1973, 1984 e 2001) 4 títulos: Abel Braga (2000, 2004, 2012 e 2017) 3 títulos: Cláudio Coutinho (1978, 1979 e 1980) e Antônio Lopes (1986, 1998 e 2003) 2 títulos: Telê Santana (1969 e 1989), Paulo Emílio (1975 e 1976), Carlinhos (1988 e 1999), Edinho (1991 e 1993), Vanderlei Luxemburgo (1995 e 2011) e Ney Franco (2007 e 2009) 1 título: Zezé Moreira (1965), Tim (1966), Yustrich (1970), Pinheiro (1971), Danilo Alvim (1974), Orlando Fantoni (1977), Dino Sani (1981), Paulo César Carpegiani (1982), Cláudio Garcia (1983), Nelsinho (1985), Alcir Portella (1990), Jair Pereira (1994), Carlos Roberto Gaúcho (2002), Dario Lourenço (2005), Carlos Roberto (2006), Oswaldo de Oliveira (2013), Jayme de Almeida (2014) e Renê Simões (2015)