Em busca do mingau perdido. Qual é a sua comida de infância?

(foto: Reprodução)

Minha avó, Dona Barberina, e posteriormente minha mãe ( VJ-Véia Joanita para os íntimos), costumavam fazer um mingau de farinha de trigo com manteiga, água e sal. Algo entre molho bechamel e cola para cartaz de rua. Aquilo era um santo remédio para estômagos fracos, dores de barriga, gripe, mal estar, bronca de pai, praticamente a Maravilha Curativa do Dr.Humpfreys em forma de mingau. Brot Frit era o nome, meio ítalo-germânico, pelo jeito. Acontece que, para ter direito ao dito, a gente tinha que estar doente, senão, como diria o Soup Nazi do Seinfeld : no Brot Frit for you! Eu até hoje faço, como e posso atestar que cura inclusive mal de alma. Tentei levar a tradição adiante com os meus sobrinhos, não emplacou… Mas como eu estava determinada a ser a ” tia-gente-boa-que-faz-aquela-comida-que-nunca-nos -esqueceremos”, improvisei um mingauzão de Polentina com leite e manteiga no microondas. Bingo! Dois foram fisgados.

No fundo todos temos alguma memória da comida da infância que conforta, consola e alegra. O Blog Cozinha da Minhoca foi descobrir a memória de cada um. Leia o post delicioso completo aqui