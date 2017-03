Cícero elogia trabalho do Ceni e diz que ainda o vê como jogador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cícero e Rogério Ceni jogaram juntos entre 2011 e 2012. No São Paulo, eles foram campeões da Copa Sul-Americana. Agora, a relação dos dois mudou. Um é treinador e o outro, jogador. Mas o atleta ainda tem dificuldade para ver o comandante assim. "Quando vejo Rogério, parece que olho como jogador. Lógico, é uma situação diferente. Você não tem velha resenha do dia a dia, porque está preocupado com time adversário, vendo a maneira de jogar e não dá para conversar depois da janta", falou Cícero em participação no programa "Bem, Amigos", do Sportv. "Mas, às vezes, ele senta com a gente, parece que é um jogador ainda. Essa filosofia que está implementando está surpreendendo todo mundo desde a pré-temporada. Um treinamento intenso", completou. Questionado se Rogério Ceni é "chato", Cícero não fugiu da pergunta. "Não, para mim não. Essa liderança já vem dele, cobrar certas coisas. Com essa cobrança que você ganha", finalizou.