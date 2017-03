Montadoras faturam mais 46,1% com exportação de veículos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As montadoras de veículos instaladas no Brasil ampliaram em 46,1% o valor das exportações em fevereiro sobre janeiro, alcançando US$ 1,18 bilhão, de acordo com dados divulgados nesta terça (7) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). As informações são da Agência Brasil. No encerramento do primeiro bimestre, houve elevação de 46,4%, somando US$ 1,99 bilhão. Nos últimos 12 meses, porém, as vendas externas ainda se mantêm em baixa de 0,4%. Para o setor, foi o melhor fevereiro na história. A produção cresceu 14,7% na comparação com janeiro e 28,1% nos dois primeiros meses deste ano com um total de 200,4 mil veículos. Em 12 meses, a produção acusa queda de 3,1%. Em relação ao mercado interno, no entanto, houve retração de 7,8% em fevereiro na comparação com janeiro. Foram comercializados 135,7 mil veículos, número 7,6% menor que o de fevereiro de 2016. No bimestre, os licenciamentos caíram 6,4% e, nos últimos meses, 16,5%. O presidente da Anfavea, Antonio Megale, disse que os “números não foram bons porque ficaram abaixo do esperado”. Para ele, o mercado ainda está fraco e foi afetado em parte pelos feriados do carnaval e pela crise que atingiu o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O executivo considerou expressivas as exportações que obtiveram o melhor desempenho da história.