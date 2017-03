Doria retira R$ 30 mi de transporte e drenagem para gastar com consultoria

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria (PSDB) retirou R$ 30 milhões que seriam gastos em obras contra enchente e terminais de ônibus para custos com consultoria. A transferência foi publicada no "Diário Oficial" da Cidade nesta terça-feira (7). A maior parte do dinheiro, R$ 24 milhões, sairá da implantação e requalificação de terminais de ônibus. Outros R$ 4 milhões serão retirados de obras de controle de cheias em bacias e córregos. Os R$ 2 milhões restantes eram destinados a parte da construção da ponte Raimundo Pereira de Magalhães, sobre a marginal Tietê, ligando Pirituba (zona norte) e Lapa (oeste). Doria já anunciou que pretende terceirizar algumas atividades da prefeitura, por meio da contratação de consultorias. A firma global McKinsey & Company, por exemplo, é que faz a elaboração do Plano de Metas da cidade, que deve ser apresentado até o fim do mês. A prefeitura também havia afirmado que pretendia contratar consultorias para rever os contratos da cidade. Na época do anúncio, no entanto, os serviços não teriam custos para o município. "Vamos procurar representantes da iniciativa privada para que a iniciativa privada possa pagar esses honorários", disse o secretário municipal de Gestão, Paulo Uebel, na ocasião.