Cão farejador da Denarc encontra droga avaliada em R$ 1 milhão

(foto: Divulgação)

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) apreendeu na noite de segunda-feira (6), no município de Assis Chateaubriand, 35 quilos de drogas sendo, 29 quilos de crack, quatro quilos de cocaína e dois quilos de haxixe, avaliados em torno de R$ 1 milhão. Três pessoas foram presas durante a ação.



Os entorpecentes foram apreendidos depois que o cão farejador da Dernac localizou as substâncias que estavam escondidas dentro do pneu de um caminhão. O cão é da raça Belga Malinois e se chama Shogun. Ele atua junto com a equipe da Denarc em todas as ações policiais.



Após a apreensão das drogas realizada no Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), três pessoas foram presas entre eles, dois homens 20 e 35 anos, que exerciam a função de batedores em um Peugeot 207 vermelho. E um caminhoneiro de 50 anos, que fazia o transporte das drogas.



As diligências iniciaram depois que a Denarc recebeu informações anônimas de que um Peugeot 207, seria o batedor de um caminhão Mercedes Benz, com placas de Foz do Iguaçu. Ao obter essa denúncia, os policiais iniciaram um trabalho de campo apreendendo a droga e prendendo os suspeitos.



O Peugeot e o caminhão foram interceptados após uma fiscalização no Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). “Solicitamos ordem de parada e através do cão farejador da Dernac conseguimos encontrar as drogas e efetuar o flagrante”, relata a delegada adjunta da Denarc de Cascavel, Ana Cristina Ferreira Silva.



Ao ser interrogado, o caminhoneiro confessou que sabia a existência dos entorpecentes e que a ganharia o valor de R$ 10 mil para transportar a droga de Foz do Iguaçu até a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais (MG).

Todos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para Carceragem Temporária de Assis Chateaubriand, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.



Ação também contou com o apoio da 20ª Subdivisão Policial (SDP) de Toledo e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).