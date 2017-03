Suspeito de estuprar menina de 11 anos é preso em Tijucas do Sul

(foto: Polícia Civil)

Um homem de 55 anos, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, foi preso no final tarde de segunda-feira (6), no município de Tijucas do Sul. O trabalho foi realizado pela equipe de investigação da Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais (SJP). A ação contou com o apoio da Polícia Militar do município durante a prisão do suspeito.

Segundo informações policiais, o suspeito era vizinho da vítima. A garota morava na residência ao lado apenas com o pai e sua irmã com deficiência, de 10 anos. O suspeito teria se aproveitado de um momento de ausência do responsável para violentar a garota. “Conforme apuramos, o pai da menina teria ido até a farmácia para comprar remédios para a outra filha. Momento em que o homem entrou na casa e cometeu o abuso”, informa a delegada titular da unidade, Tathiana Laiz Guzella.

